Bulgaristan'daki kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından ilan edilen 7 günlük milli yas sonrası, komşu ülke Bulgaristan'da da kamu kurum ve kuruluşlarında tüm bayraklar yarıya indirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:41
Bulgaristan'daki kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin ardından 7 günlük milli yas ilan edilirken, komşu ülke Bulgaristan'da da Türkiye ile dayanışma amacıyla kamu kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi.

"DOSTLUK VE DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda Bulgaristan'ın, depremler nedeniyle Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bütün kamu kuruluşlarında bayrakların yarıya indirdiği belirtilerek, şu açıklama yapıldı:

"Bulgaristan ülkemizle dayanışma göstermek üzere bütün kamu kuruluşlarında bayrakları yarıya indirmiştir. Bu zor zamanda sergiledikleri iyi dostluk ve dayanışma için komşumuz Bulgaristan’a teşekkür ediyoruz."


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