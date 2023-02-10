Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Can kaybı sayısı 19 bin 388'e yükseldi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:20

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 17:40

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle yıkıldı. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde depremlerin yarattığı yıkımdaki son durumu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Son verilere göre, can kaybı19 bin 388'e ve yaralı sayısı 77 bin 711'e ulaştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenlikle ilgili bir zafiyet olmamısı gerekse yardım faaliyetinin etkin yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor.

*Ev sahibi olanlar için aylık 5 bin, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.

*Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan devletlerine güvenmelerini istiyorum.

*Bazı istismar şebekelerine sakın güvenmeyin. Bu süreç istismar süreci değil. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür, tek yürek olarak vatandaşlarımızı el ele verme gündür. Özellik sosyal medyada yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provoktörlere sakın prim vermeyin.

*OHAL yasasını çıkardık. Niye çıkardık? Bunu istismar etmesinler diye. Bazı yerlerde soygunlar oluyor. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. Ve o marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar zaten ne var ne yok seferber ederler.

*Şu anda binlerce TIR deprem bölgesine geliyor. Yiyeyecek, giyecek, her şey geliyor. Bu millet vefakâr, bu millet cefakâr. Bu millet mağdura el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var. Her şeyden önce Müslümanız.