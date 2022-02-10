'Bungalov dolandırıcısı' yakalandı

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, internette kendini bungalov ev işletmecisi gibi tanıtıp, rezervasyon için vatandaşlardan para alarak dolandıran T.Y. (24), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.Y. tutuklandı.

DHA
10 Şubat 2022 Perşembe, 23:08
'Bungalov dolandırıcısı' yakalandı
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Sapanca’da kendini bungalov işletmecisi gibi göstererek internet üzerinden rezervasyon adı altında para alarak insanları dolandıran kişi hakkında şikayette bulunuldu.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde oturduğu belirlenen T.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

7 ADET SUÇ KAYDI VAR

Hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 7 adet suç kaydı olan T.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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