Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı'ndan kamera skandalına ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:57

Güncelleme: 18.04.2025 - 12:57

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı.

M.K. polisi arayıp durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşletme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu öne sürülen arkadaşı Tansel S. tutuklandı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Bungalov işletmecileri, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Meydan parkta, olaya ilişkin basın açıklaması yaptı. İşletmeciler olarak derinden sarsıldıklarını söyleyen SAVİBU Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, “Öncelikle yaşanan bu durum için ve Sapanca’nın isminin bu konuda anılmasından dolayı çok üzgünüz. Mağduriyet yaşayan aile adına da çok üzgünüz, hepimiz derinden sarsıldık ve böyle bir şeyi biz kendimize yakıştıramıyoruz. Konu adli süreçte, suçlular elbet ortaya çıkacaktır ve yargıya da inancımız tam. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bizler Sapanca’da çoğu yerel halktan oluşan işletmecileriz. Emeğimiz, alın terimiz, namus ve şerefimizle 5-6 yıldır çok büyük çabalar sarf ederek oluşturduğumuz ve bölgemizde bir marka değeri haline getirdiğimiz sektörümüzün bu şekilde anılması bizleri çok ciddi üzdü” dedi.

"TEDBİRLERLE TURİZMİ GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Müşterilerin kiraladıkları yeri kendilerinin kontrol edebileceği cihazlar satın aldıklarını aktaran Alaçam, “Bu üzücü konunun ardından çok hızlı şekilde aldığımız tedbirler oldu. Bir daha kesinlikle bu tarz şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Kamera skandalından sonra bazı tedirginlikler oluşmuştu ve bazı sorunlar yaşamamıza rağmen şu anda normale dönmeye başladık. Aldığımız tedbirlerin içerisinde en önemlisi; malum ses kayıt veya kamera cihazlarının tespit eden yurt dışından detektörler satın aldık. Bunları her işletmemizde bulunduracağız. Ayrıca bütün işletmelerimiz siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ettiriyoruz. Bunun haricinde işletmede bulunan bu detektörler ile isterlerse misafirlerimiz de gelip kendileri içeride herhangi bir kamera olup olmadığını tespit edebilecekler. Bu kamera cihazları Wi-Fi üzerinden kontrol ediliyor hotspot dediğimiz bir sistem var bunları işletmelerimize kurarak, misafirlerimizin konakladığı süre boyunca sadece onların kullanabileceği Wi-Fi şifreleri oluşturacağız. Ve dolayısı ile uzaktan ikinci bir kişi buna bağlanamayacak. Bu şekilde tedbirler alarak bölgemizde daha güvenli turizmi devam ettirmeye çalışacağız” diye konuştu.

"HER MESLEKTE ÇÜRÜK ELMALAR OLABİLİR"

“Bu olayı bir kişinin yapmış olmasını bütün bir sektöre mal edilemeyeceğini düşünüyoruz. Her mesleğin içerisinde çürük elmalar ve yanlış insanlar olabilir” diyen Alaçam, “Bizim bu işletmelerimiz yaklaşık 6 senedir var. Bunlar daha önceki dönemde belediye ruhsatları ile yüzde 100 sorunsuz bir şekilde işletiliyordu. Daha sonrasında yapılan düzenlemeler neticesinde yeni çıkan yasalar ile sadece yüzde 20’lik bir kısım belge sorunu yaşamaya başladı. Ama bölgedeki işletmelerimizin her birinin kendi müstakil tapulu, ata toprakları olmak üzere tapulu, kendi yerlerinde bu işleri yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.