İstanbul’da kiralık bungalovda 9 kişi doğalgazdan zehirlendi
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanan bir bungalova giden 9 kişi içerideki doğalgaz sızıntısından zehirlendi.
Olay, dün Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bulunan özel bir firmaya ait bungalovda gerçekleşti.
Günlük kiralık konaklama olarak kiralanan bungalovda bulunan 9 kişi kendisini kötü hissederek hastaneye başvurdu.
Başvuran kişilerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı.
Aynı gün içerisinde bungalovda konaklama yapan İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. isimli 9 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: #Arnavutköy #bungalov #doğalgaz
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