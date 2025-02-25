İstanbul’da kiralık bungalovda 9 kişi doğalgazdan zehirlendi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanan bir bungalova giden 9 kişi içerideki doğalgaz sızıntısından zehirlendi.

İstanbul’da kiralık bungalovda 9 kişi doğalgazdan zehirlendi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:54

Olay, dün Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bulunan özel bir firmaya ait bungalovda gerçekleşti.

Günlük kiralık konaklama olarak kiralanan bungalovda bulunan 9 kişi kendisini kötü hissederek hastaneye başvurdu.

Başvuran kişilerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı.

Aynı gün içerisinde bungalovda konaklama yapan İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. isimli 9 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Arnavutköy #bungalov #doğalgaz

İlgili Haberler

Manisa'da karbonmonoksit can aldı: muhtar öldü

Manisa'da karbonmonoksit can aldı: muhtar öldü
Soba can alıyordu: Karı-koca karbonmonoksit gazından zehirlendi

Soba can alıyordu: Karı-koca karbonmonoksit gazından zehirlendi
Sivas'ta 'karbonmonoksit' can aldı: 2 kişiden biri öldü

Sivas'ta 'karbonmonoksit' can aldı: 2 kişiden biri öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler