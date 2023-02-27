Sapanca'da bungalov yangını: Doğukan ve Aleyna hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Doğukan Kaya (22) ve arkadaşı Aleyna Songül Kara (21), tatil yaptıkları bungalovda çıkan yangında yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:04
Sapanca'da bungalov yangını: Doğukan ve Aleyna hayatını kaybetti
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Sapanca'nın Şükriye Mahallesi Polat Caddesi’ndeki bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap yapıyı sardı.

Yan bungalovdakilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yangını söndürürken, bungalovdan geri enkaz yığını kaldı.

Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya ve arkadaşı Aleyna Songül Kara, yangında hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kaya ve Kara'nın cansız bedenleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 



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