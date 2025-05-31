Burak Korzay kimdir? İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay neden gözaltına alındı?

İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, İBB'ye yapılan 5. dalga operasyonda gözaltına alındı.

BURAK KORZAY KİMDİR?

1980 yılında İstanbul’da doğan Burak Korzay, ilk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İş yaşamına 2007 yılında Shell’de başlayan Korzay, 5 yıl boyunca bu şirkette çeşitli görevlerde bulundu. 2012 yılında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) bünyesine katılan Korzay, 7 yılı aşkın bir süre saha mühendisliği müdürlüğünü yürüttü. Korzay, 2020 yılından bu yana İstanbul Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nde (İGDAŞ) yatırımlar ve projelerden sorumlu genel müdür yardımcılığını yapıyordu.

BURAK KORZAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılık,aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı verdi.



