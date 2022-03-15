Burak Oğraş davasında tanık beyanına rağmen savcı harekete geçmedi

15 Mart 2022 Salı, 11:06

Antalya'da bulunan Rıxos Lares Hotel’de 9 Eylül 2011’de hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın ölümüne ilişkin soruşturmada tanık ifadelerine yer verilmesine karşın savcı harekete geçmedi.

Birgün'den Filiz Gazi'nin haberine göre; Burak Oğraş'ın şüpheli ölümle ilgili yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan tanık S.B.’nin beyanları dikkate alınarak Ferdi Sandıkçı, Doğan Can Baykul, Mert Özcan ve Erdem Yorulmaz hakkında yakalama kararı çıkartılması, yeniden sorguların yapılması yönünde talepte bulunuldu.

TANIKLIK YAPMAKTAN ÇEKİNDİLER

Tanığın ifadeleri doğrultusunda Başsavcılığa yazılan dilekçede şu bilgilere dikkat çekildi:

“Tanık beyanında maktulün ölü olarak bulunduğu havuzun hemen yanındaki balkonlu evde ikamet eden S. isimli bir bayanın kavga ve arbedeyi görmüş olabileceğini, kendisinin bu kişiye olayı sorduğunda sert bir şekilde karıştırma şeklinde tepki verdiğini beyan etmiştir. Ancak tanık beyanlarına bakıldığında, olay gecesi çatıda tartışma ve arbede yaşandığı, çatıda yaşananların komşular tarafından da duyulup görüldüğü, ancak tanıklık yapmaktan çekindikleri için gelip gördüklerini anlatamadıkları anlaşılmaktadır. Nitekim tanık, uzun süre sonra maktulün babasının Twitter paylaşımlarını görerek vicdani olarak bildiklerini anlatma gereği duymuştur. Tanığın beyanında geçen kişilerin kimler olduğunun kollukça araştırılarak tanıklıklarına başvurulması halinde cinayetin ortaya çıkması kaçınılmazdır.”

"OLAYDAN HABERDAR OLMAMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

“Çevredeki komşular tarafından dahi olay gecesi lojmanın çatısında yaşanan arbede ve tartışmaların duyulması karşısında, lojmanda kalan gerek personel gerekse stajyer öğrencilerden hiçbirisinin böyle bir tartışmadan habersiz olmaları hayatın olağan akışına uygun olmayıp, otelde kalan herkesin korku ve baskı ile susturulduğu yönündeki şüpheleri kuvvetlendirmektedir. Olay gecesi lojman çatısında yaşanan bunca arbede ve tartışmadan, lojmanda kalan kimselerin haberinin olmaması mümkün değildir.”

BABA OĞRAŞ: "SAVCI BİR TÜRLÜ HAREKETE GEÇMİYOR"

Baba Murat Oğraş, tanığın ifadeleri ile ilgili şunları söyledi:

“Yıllar sonra bize bilgi ulaştı. Oğlumun öldürüldüğü lojmanın pansiyonu hemen yanında yazlığı olan birinin eşi, sosyal medya hesabımdan bana ulaştı. Sabah pencereyi açtığımda oğlunu boş havuzun içinde gördüm. Olay sonrası komşulardan bir kadın, gece 12 civarları çok ses geldiği, gençler arasında büyük kavgalar olduğu fakat bir anda sesin kesildiğini anlatmış. Başımı belaya sokamam falan demiş. Bu gelişme bir yıla yakın bir süre önce oldu. Savcı bir türlü harekete geçmiyor. Buna rağmen herhangi bir işlem yapmadı.”

Oğraş Ailesi’nin Avukatı Özgür Urfa ise konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ayrıca kendilerine mevcut delillere göre bilirkişilerce ve polis fezlekelerinde mealen cinayete dair bir bulgu olmadığının bildirildiğini söyledi.