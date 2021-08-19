Burak Oğraş'ın babasından 'iktidar' isyanı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 18:29

Murat Oğraş, bugün İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yaptı. Baba Oğraş, “Oğlum Burak Oğraş, 10 yıl önce Tekirdağ Turizm Meslek Lisesi öğrencisiyken 5 aylık zorunlu staj sömürüsü altında Antalya’da bulunan FETÖ’cü Fettah Tamince’ye ait Rixos Otel’e staj yapması için gönderildi. 5 aylık stajının bitimine 15 gün kala oğlum katledildi.

Oğlumun cinayetini ört pas etmek için dönemin Emniyet Müdürü Ali Yılmaz ve Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler kapatmaya çalıştılar. Fakat bizim mücadelemizle bunu başaramadılar. Oğlumun dosyası şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti ve hala kasten öldürme olarak devam etmekte” dedi.

“RAPORDA ÜZERİNDE DURULAN ÇELİŞKELERE DAİR HİÇBİR ŞEY SORULMADI”

Dosyanın ilk savcısının dosyayı açmadan emekli olduğunu söyleyen Oğraş, “2. savcı hiçbir şey yapmadan olduğu gibi kriminale gönderdi. Kriminal, 6 aylık bir çalışmadan sonra ‘Bu çocuk öldürülmüştür’ diye bir rapor düzenledi. 9 buçuk yıldır bu dosyaya bakan savcı, 2014 yılında 6 cinayet şüphelisi var dosyada, bunun 4’ünü ben tespit ettim, dosyaya cinayet şüphelisi olarak dahil etti. İki tanesi otel personeli. Bu 6 cinayet şüphelisini mevcutlu olarak getirip hiçbir çelişkiyi, görgü tanığı Varol’un beyanlarını, kriminal raporunun ısrarla üzerinde durduğu çelişkilere dair hiçbir şey sormadan, bu 6 cinayet şüphelisine takipsizlik verdi” diye konuştu.

“ADALET BAKANLIĞI HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN TAKİPSİZLİĞİ KALDIRMADI”

Seslerini basında duyurmaları sonucunda savcının takipsizliği kaldırmak için 2019 yılında Adalet Bakanlığı’na görüş bildiren yazı yazdığını belirten baba, “Fakat Adalet Bakanlığı, dosyada Rixos ve FETÖ’cü Fettah Tamince’nin adı geçtiği için hiçbir gerekçe göstermeden bu şüphelilerle ilgili takipsizliği kaldırmadı” dedi.

“BİZİ YÖNETENLERLE OLAN İLİŞKİLERİNDEN DOLAYI SAVCI HİÇBİR ŞEY YAPAMAMAKTA”

Dosyaya bakan savcının geçen yıl baş şüpheli aşçı Fedayi Pusta’yı sorguladığını ve 5 Ağustos 2020 yılında ‘katillerden biri budur’ diye nöbetçi mahkemeye sevk ettiğini söyleyen Oğraş, “Nöbetçi mahkeme, katil baş şüphelisini adli kontrolle toplum içine saldı. Rixos’un sahibi Türkiye’nin en büyük FETÖ’cülerinden Fettah Tamince’nin bizi yönetenlerle olan yakın ilişkilerinden dolayı savcı hiçbir şey yapamamakta. Hakimler hiçbir şey yapmamakta. Polis olay yerindeyken şüpheliler delilleri karartıp oğlumun cep telefonunu yok ettiler. Görgü tanığı var. Buna rağmen adalet 10 yıldır sağlanmamakta” diye konuştu.