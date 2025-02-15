Yayınlanma: 15.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.02.2025 - 04:56

Elazığ’da 26 yaşındaki E.N.B. 12 Şubat’ta, 35 yaşındaki Semra Mızrak ise Diyarbakır’daki evinde 9 şubat’ta ölü bulundu. Mızrak’ın karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi. Niğde’de ise 9 Şubat’ta Meliha Sak evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Bir haftada basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri dikkat çekerken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, ocak ayında 32 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

‘ETKİN SORUŞTURMA YAPILMALI’

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü avukat Selin Nakıpoğlu, “Son 20 yılın Türkiye’sini özetlemek gerekse kelime cezasızlık olur. Burası cezasızlıklar ülkesi. Uzun süredir en çok yükselen seslerden ‘Sorumlular hesap versin’ cümlesidir. Her şeye rağmen umudumuzu korumaya çalışıyoruz” dedi. Nakıpoğlu, “Erkek şiddetine karşı yargı üç maymunu oynuyor. Failin bulduğu dosyalarda kuş kadar ceza ya da beraatlerle ödüllendirilmesiyle sonuçlanıyor. Faillerin bulunmasına çaba göstermeden dosyaların hızlıca kapatılmasıyla karşı karşıyayız. Böyle olunca da failleri bulunmayan kadınların isimleriyle doluyor belleğimiz. Yapılması gereken etkin ve etkili soruşturmadır. Yargı mensupları üzerine düşeni yapmak zorunda” diye konuştu.