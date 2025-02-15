‘Burası cezasızlıklar ülkesi’
Şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artıyor.
Elazığ’da 26 yaşındaki E.N.B. 12 Şubat’ta, 35 yaşındaki Semra Mızrak ise Diyarbakır’daki evinde 9 şubat’ta ölü bulundu. Mızrak’ın karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi. Niğde’de ise 9 Şubat’ta Meliha Sak evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Bir haftada basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri dikkat çekerken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, ocak ayında 32 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.
‘ETKİN SORUŞTURMA YAPILMALI’
Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü avukat Selin Nakıpoğlu, “Son 20 yılın Türkiye’sini özetlemek gerekse kelime cezasızlık olur. Burası cezasızlıklar ülkesi. Uzun süredir en çok yükselen seslerden ‘Sorumlular hesap versin’ cümlesidir. Her şeye rağmen umudumuzu korumaya çalışıyoruz” dedi. Nakıpoğlu, “Erkek şiddetine karşı yargı üç maymunu oynuyor. Failin bulduğu dosyalarda kuş kadar ceza ya da beraatlerle ödüllendirilmesiyle sonuçlanıyor. Faillerin bulunmasına çaba göstermeden dosyaların hızlıca kapatılmasıyla karşı karşıyayız. Böyle olunca da failleri bulunmayan kadınların isimleriyle doluyor belleğimiz. Yapılması gereken etkin ve etkili soruşturmadır. Yargı mensupları üzerine düşeni yapmak zorunda” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- Öcalan'dan üç adrese mektup!
- 10 yıl kimse fark etmemiş! Ayrıntılar ortaya çıktı...
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu!
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon
- Bakanlığın tepki çeken '14 Şubat' paylaşımına yanıt
- Öcalan ile ilgili 'şartları' açıkladılar
- Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'çamur' yanıtı