Burası Sibirya değil, Türkiye: Elektrik direkleri bile buz tuttu!

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan elektrik direklerinde onarım yapıyor.

İHA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 10:46
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Geçen hafta Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Derecik'in Canlıkaya bölgesinde de etkili oluyor. Kar yağışının durmasıyla etkisini gösteren soğuk hava elektrik direklerinin buz tutmasına neden oluyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Derecik'te etkili olan Sibirya soğukları ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, yurttaşların mağdur olmamaları için meydana gelen arızaları gidermek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ekipler, dondurucu soğuklara aldırmadan kara bata çıka arızaları gidermeye çalışıyor. Yurttaşlar ise zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti.

Ekipler, tüm zorluklara rağmen Derecik ilçesinin en yüksek rakımlı dağlarında dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarına devam ediyor. 


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