Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı
Hakkari'de diş hekimliği unvanı olmadan ruhsatsız diş kliniği açıp işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S. ve F.A.,'nın ruhsatsız diş kliniği işlettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, yapılan araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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