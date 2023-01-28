Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 14:23

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 15:19

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S. ve F.A.,'nın ruhsatsız diş kliniği işlettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yapılan araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.