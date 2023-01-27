Hakkari'de 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Hakkari'de olumsuz hava koşulları sonucu 49 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları sonucu 49 yerleşim biriminin yolu kapandı.
İlçede dün başlayan ve gece etkisini artıran kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşullarından dolayı ilçeye bağlı 10 köy ve 39 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.
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