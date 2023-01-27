Hakkari'de 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari'de olumsuz hava koşulları sonucu 49 yerleşim biriminin yolu kapandı.

AA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:23
Hakkari'de 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Abone Ol google-news

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları sonucu 49 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İlçede dün başlayan ve gece etkisini artıran kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşullarından dolayı ilçeye bağlı 10 köy ve 39 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.


Kar hakkari Fırtına

İlgili Haberler

Derin uzaydaki

Derin uzaydaki "fırtınalar" yeni dünyalara açılan kapı olabilir
İzmir Valiliği’nde fırtına uyarısı!

İzmir Valiliği’nde fırtına uyarısı!
Antalya için 'turuncu' kodlu yağmur ve fırtına uyarısı

Antalya için 'turuncu' kodlu yağmur ve fırtına uyarısı

En Çok Okunan Haberler