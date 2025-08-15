Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan 'istifa' iddialarına sert yanıt

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesi sonrası hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Sosyal medyada hakkında çıkan “başka bir partide siyaset yapacak” iddialarına sert tepki gösteren Köksal ''Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim'' ifadelerini kullandı.

''YİNE GEREKİRSE BACADAN GİRERİM''

Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Sosyal medyada, bazı troller tarafından başka bir partide siyaset yapacağım yazılıyor, çiziliyor. Buradan o trollere sesleniyorum: Siz aldığınız ücret kadar http://varsınız. Başarı tesadüfle gelmiyor. Hayatım boyunca çalıştım, didindim. Önüme altın tepsilerle makamlar sunulmadı. Evimden, ailemden, arkadaşlarımdan fedakârlık ederek bugünlere geldim. Vekilliğim döneminde evladımın canıyla tehdit edildim.

Bugün belediyeden menfaat elde edemeyenler, trol ekipleriyle saldırıyor. Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim yine gerekirse bacadan girerim. Gerisi vız gelir, tırıs gider.''