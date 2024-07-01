Burdur-Fethiye karayolunda feci kaza! AKP'li belediye başkanının yeğeni öldü, eşi yaralandı

Burdur'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın yeğeni Ömer Sait Özen hayatını kaybetti, eşi Tuğba Sertbaş ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:54
Burdur-Fethiye karayolunda feci kaza! AKP'li belediye başkanının yeğeni öldü, eşi yaralandı
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Burdur-Fethiye karayolu Tefenni Beyköy yakınlarında, dün saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Burdur'da DGS sınavına girdikten sonra halası Tuğba Sertbaş (39) ile Gölhisar'a geri dönmek için yola çıkan Ömer Sait Özen (21) idaresindeki otomobil Beyköy yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ömer Sait Özen ağır yaralanırken, halası Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi Tuğba Sertbaş ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Tuğba Sertbaş Gölhisar Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Ömer Sait Özen ise Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'da tedavi altında olan Ömer Sait Özen doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak sabah 07.00 sıralarında hayatını kaybetti. Öte yandan, Tuğba Sertbaş'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


AKP haberleri

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