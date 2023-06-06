Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar kimdir?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar atandı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 17:19
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar kimdir?
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AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin  yeni rektörü Hüseyin Dalgar oldu.

HÜSEYİN DALGAR KİMDİR?

2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılında aynı üniverisetede doktora eğitimine başladı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Dalgar oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile MAKÜ Rektörlüğü görevine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar atandı. Adem Korkmaz'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından rektörlüğe Prof. Dr. Durmuş Acar vekalet ediyordu.

HÜSEYİN DALGAR'IN KİTAPLARI

Mermer Sektörü İşletmelerinin Muhasebe ve Finansman Sorunları

Kurumsal yatırımcılar olarak emeklilik yatırım fonlari ve performanslarının değerlendirilmesi

SPK lisanslama sınavlarına hazırlık

HÜSEYİN DALGAR İDARİ GÖREVLERİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ   Bölüm Başkanı 2015

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ         Bölüm Başkanı 2003

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ         MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı 2006

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ         MYO/Yüksekokul Müdürü 2007

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ         MYO/Yüksekokul Müdürü 2008

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ   Dekan 2018

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ   Rektör Yardımcısı 2017

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ   Rektör Danışmanı 2015

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ   Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü 2015




Hüseyin Dalgar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

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