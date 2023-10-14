Burdur'da acı olay... Kaza yaptıktan sonra araçtan indi, başka bir aracın çarpmasıyla öldü

Yayınlanma: 14.10.2023 - 07:54

Güncelleme: 14.10.2023 - 07:54

Burdur’un Gölhisar ilçesi Yamadı Köyü kavşağında, dün saat 23.00 sıralarında Emre Ö. idaresindeki otomobil ile Halil E. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

30 METRE UZAĞA FIRLADI

Kaza sonrasında Emre Ö. hafif şekilde yaralanırken yolcu koltuğunda oturan Ömer Aktaş ise otomobilden inerek yolda kaza yapan otomobillerini incelerken o sırada yoldan geçen plakası bilinmeyen başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 30 metre uzağa fırladı.

Ömer Aktaş’a çarpan otomobil ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazaya karışan diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerini kontrollerinde Ömer Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlenirken hafif yaralı Emre Ö. ve Halil E.’nin tedavisi olay yerinde yapıldı.

Kaza sonrası Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy ve Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında hayatını kaybeden Ömer Aktaş’ın Cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇALAN TELEFONUNU KİMSE AÇAMADI

Ömer Aktaş’ın yol üzerine düşen telefonu ise dakikalarca çalmasına rağmen kimse cevap veremedi.

Telefon zil sesinin ise "Bu nasıl bir derttir dermanı yoktur bedenimde değil ruhumda sızı" sözlerinin olduğu şarkının olması olayın trajedisini anlatır nitelikteydi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.