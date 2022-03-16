Burdur’da ekmek yeniden 3 TL oldu

Burdur’da 2 buçuk TL’ye düşürülen ekmek fiyatı, 15 Mart Salı günü itibari ile 3 TL’ye çıkartıldı.

İHA
16 Mart 2022 Çarşamba, 17:39
Burdur’da ekmek yeniden 3 TL oldu
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Burdur’da 3 TL’ye çıkan ekmek fiyatı, yeniden düzenleme ile 2 buçuk TL’ye indirilmişti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş ve fırıncı esnafının 5 Mart’ta yaptığı toplantı neticesinde ekmeğin 15 Mart itibari ile yeniden 3 TL’ye çıkartılmasına karar verildi.

Yeni gelen zam için açıklamalarda bulunan esnaf, “Yeni fiyatlar normal, fırıncıların da birçok gideri oluyor ve yanlarında ekmek ustaları çalışıyor. Piyasaya ayak uydurmak zorundalar” dedi.



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