Burdur’da ekmek yeniden 3 TL oldu
Burdur’da 2 buçuk TL’ye düşürülen ekmek fiyatı, 15 Mart Salı günü itibari ile 3 TL’ye çıkartıldı.
Burdur’da 3 TL’ye çıkan ekmek fiyatı, yeniden düzenleme ile 2 buçuk TL’ye indirilmişti.
Burdur Valisi Ali Arslantaş ve fırıncı esnafının 5 Mart’ta yaptığı toplantı neticesinde ekmeğin 15 Mart itibari ile yeniden 3 TL’ye çıkartılmasına karar verildi.
Yeni gelen zam için açıklamalarda bulunan esnaf, “Yeni fiyatlar normal, fırıncıların da birçok gideri oluyor ve yanlarında ekmek ustaları çalışıyor. Piyasaya ayak uydurmak zorundalar” dedi.
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