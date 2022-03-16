İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar? İşte 2022 Ramazan pidesi fiyatları
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu. Son 1 yılda dövizde yaşanan rekor artış ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, unlu mamüllerin üretim maliyetini artırdı. İstanbul'da 2022 yılında 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 TL, İBB Halka Ekmek'te 3 TL'den satılacak. İşte, 2022 Ramazan pide fiyatları...
Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pide, 2022 yılındaki zam furyasından nasibini aldı. Fırınlarda satılan Ramazan pidesinin gramajı düşürülürken fiyatına yüzde 66 zam yapıldı. Bu yıl ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü kılınacakken, ilk oruç 2 Nisan 2022 Cumartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü kutlanacak.
İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?
Fırınlarda 330 gramlık Ramazan pidesi 2022 yılında 6 TL'den satışa sunulacak. Susamlı yumurtalı pide 7.5 TL'den, 415 gram pide 7.5 TL'den ve 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 TL'den raflardaki yerini alacak.
Unlu mamüllerde üretim maliyetlerinin yüzde 100 arttığını belirten İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Devlet destekli un 220 lira, piyasa fiyatı 450 lira. Eğer TMO desteklemeye devam ederse pidede belirlenen bu fiyatlar kurtarır. Devam etmezse kurtarmaz.
Bize söylenen unda verilen bu desteğin mayıs ayına yani mahsule kadar kesilmeyeceği yönünde. ama fırıncı una ulaşmakta zorlanıyor. Meslektaşlarımız sürekli bizi arıyorlar. 'Devlet destekli un alamıyoruz, değirmenler bize un vermiyorlar' diye söylüyorlar son 15 gündür. Bu sorun ramazan ayını etkileyebilir mi bilemiyorum. Açılacak deniyor ama sahada un yok şu anda" diye konuştu.
İSTANBUL HALK EKMEK'TE RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek, 2022 yılında 330 gramlık pidenin 3 TL olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan’da 330 gramlık pideyi 3 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
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