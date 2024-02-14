Burdur’da farklı suçlardan hapis cezası olan 5 firari yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı genel asayiş çalışmaların yakalanan ve haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:09
Burdur’da farklı suçlardan hapis cezası olan 5 firari yakalandı
Abone Ol google-news

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-11 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 33 asayiş olayında 39 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 35 bin 880 şahıs sorgulamasından 99 aranan şahıs, 17 bin 358 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.


Burdur haberleri

İlgili Haberler

Burdur'da feci olay: Servis minibüsü 2 kez üzerinden geçti, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Burdur'da feci olay: Servis minibüsü 2 kez üzerinden geçti, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Burdur'da kadın cinayeti: Cezaevinden izinli çıktı... Eski eşini öldürdü!

Burdur'da kadın cinayeti: Cezaevinden izinli çıktı... Eski eşini öldürdü!
Burdur’da tamir atölyesinde yangın: 6 işyeri zarar gördü

Burdur’da tamir atölyesinde yangın: 6 işyeri zarar gördü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erzincan İliç’te altın madeni faciası... Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: 'İşçilerin 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda'

Erzincan İliç’te altın madeni faciası... Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: 'İşçilerin 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda'
Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…

Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…
Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi

Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…
Yasak Menzil tarikatına işlemedi

Yasak Menzil tarikatına işlemedi
Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması

Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması
Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!

Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi