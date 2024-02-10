Burdur’da tamir atölyesinde yangın: 6 işyeri zarar gördü

Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:34

Güncelleme: 10.02.2024 - 11:26

Yangın Burdur’un Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Bucak Yeni Sanayi Sitesi 7. Blok'ta bulanan bir tamirhanenin yazıhane bölümünde yangın çıktı.

Bir anda yükselen alevler havalandırma boşluklarından yan yana olan 5 işyerine daha sıçradı. Alevleri fark eden yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 6 işyerinde maddi hasara neden oldu.