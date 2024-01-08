Burdur'da feci olay: Servis minibüsü 2 kez üzerinden geçti, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:50

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:02

Kaza, geçen 22 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. M.A. kullandığı 15 C 0117 plakalı servisle öğrenci almak için sokağa girdi. Öğrenciyi alıp, sokaktan çıkmak için geri giden M.A., yolda bekleyen ve minibüsü fark etmeyen Zeynep Keskin'e çarptı.

Yere düşen Zeynep Keskin, minibüsün altında kaldı. Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü, minibüsün sağ arka tekeriyle Keskin'in üzerinden geçti. Sarsıntı sonrası minibüsü durduran şoför, sonra ileri yönde gidince kadının üzerinden ikinci kez geçti. Zeynep Keskin, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Servis şoförü M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zeynep Keskin, bu sabah yaşamını yitirdi. Keskin'in cenazesinin Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Diğer yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, servis aracının sokağa girmesi, öğrencinin servise binmesi, minibüsün geri giderken kadına çarpması, sonra ilerleyince ikinci kez kadının üzerinden geçmesi yer aldı.