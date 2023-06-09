Burdur'da feci olay! Başı asansöre sıkışan kadın yaşamını yitirdi

Burdur’da iki katlı müstakil binanın asansörüne kafası sıkışan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:38
Burdur'da feci olay! Başı asansöre sıkışan kadın yaşamını yitirdi
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Burdur'da bugün saat 10.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil binada ayağındaki kırık sebebiyle hastanede tedavi gören Melek Çardak (76), tedavisinin ardından torunuyla birlikte hastaneden çıkıp evine geldi.

Eve geldiklerinde torunu tarafından tekerlekli sandalye ile evin dışına sonradan yapılan asansöre bindirilen Çardak, asansörün hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek tekerlekli sandalyeden asansörün içine devrildi. Kabin ile duvar arasındaki boşlukta başı asansörün içine sıkışan Çakar’ın çığlıklarını duyan torunu hemen asansörü durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında Melek Çardak’ın vücudu asansöre sıkışmış vaziyette bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çardak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Melek Çardak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Burdur asansör

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