Trabzon'da iş cinayeti: Göçük altında can verdi

Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:56

Güncelleme: 30.05.2023 - 22:56

Gölcük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat alt yapı çalışmaları sırasında, beton boru döşenmek için açılan yaklaşık üç metre derinliğindeki çukura boru yerleştiren Osman Remzi Suiçmez üzerine zeminin kaymasıyla toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken iş arkadaşları Suiçmez'i toprak altından çıkardı. Sağlık ekipleri Suiçmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

BELEDİYE BAŞKANI: ÜZÜCÜ BİR OLAY, İŞ KAZASI

Olay yerine gelen Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışması sırasında altyapı kazısı sırasında iş makinasının arkasını dönmesiyle beraber kendi çalışırken hafriyatın yukarıdan aşağı üzerine gelmesi neticesinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Biz üzüldük, bu konuda da söyleyecek kelimeler bulamıyoruz. Üzücü bir olay iş kazası. Rabb'im ailesine sabır versin" ifadelerini kullandı.