Burdur’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ay boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda kadınları para karşılığında fuhuşa zorlayan ve müşterilere senet imzalatıp şantaj ve tehdit eden 4 kişi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 14:18
Burdur’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 ay süren çalışmaları sonrasında, faaliyet gösteren bir gazinoda kadınların para karşılığında fuhuşa zorlandığı, işyerine gelen müşterilere pazarlandığı ve bazı müşterilere zorla senet imzalatılarak tehdit ve şantajda bulunulduğu tespit edilmesi üzerine 5 Haziran günü 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda S.K., D.D, L.Ö. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 1adet ruhsatsız tüfek, 68 adet fişek, 2 adet muşta ve 1adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


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