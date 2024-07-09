Burdur’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ay boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda kadınları para karşılığında fuhuşa zorlayan ve müşterilere senet imzalatıp şantaj ve tehdit eden 4 kişi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 ay süren çalışmaları sonrasında, faaliyet gösteren bir gazinoda kadınların para karşılığında fuhuşa zorlandığı, işyerine gelen müşterilere pazarlandığı ve bazı müşterilere zorla senet imzalatılarak tehdit ve şantajda bulunulduğu tespit edilmesi üzerine 5 Haziran günü 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda S.K., D.D, L.Ö. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 1adet ruhsatsız tüfek, 68 adet fişek, 2 adet muşta ve 1adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!