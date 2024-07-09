Burdur’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 14:18

Güncelleme: 09.07.2024 - 14:18

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 ay süren çalışmaları sonrasında, faaliyet gösteren bir gazinoda kadınların para karşılığında fuhuşa zorlandığı, işyerine gelen müşterilere pazarlandığı ve bazı müşterilere zorla senet imzalatılarak tehdit ve şantajda bulunulduğu tespit edilmesi üzerine 5 Haziran günü 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda S.K., D.D, L.Ö. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 1adet ruhsatsız tüfek, 68 adet fişek, 2 adet muşta ve 1adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.