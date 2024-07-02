Bursa'da fuhuş operasyonu: 3 kişi yakalandı

Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:07
Bursa'da fuhuş operasyonu: 3 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda S.S, T.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında 5 cep telefonu ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, zorla fuhşa sürüklendiği belirlenen 4 kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


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