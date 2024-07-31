Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 10 yaralı
Burdur’un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Feci kaza, Burdur - Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Sadi Ö. idaresindeki 42 AZ 220 plakalı Nissan marka otomobil ile Yunus U. idaresindeki 34 HAL 551 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki Ayşe U., Figen U., Muhittin E.U., Sultan U., Salih Ö., Faruk K.Ö., Dursun Ö. ve Kezban K.A. yaralandı. 1’i ağır 10 yaralı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?
- Cezası 14 bin lira
- İsrailli bakanlar suikast için ne dedi?