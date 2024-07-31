Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 10 yaralı

Burdur’un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:35
Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 10 yaralı
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Feci kaza, Burdur - Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sadi Ö. idaresindeki 42 AZ 220 plakalı Nissan marka otomobil ile Yunus U. idaresindeki 34 HAL 551 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki Ayşe U., Figen U., Muhittin E.U., Sultan U., Salih Ö., Faruk K.Ö., Dursun Ö. ve Kezban K.A. yaralandı. 1’i ağır 10 yaralı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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