Burdur'da korkunç kaza... Ortalık savaş alanına döndü: 5 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 09:53

Güncelleme: 10.06.2023 - 09:53

Burdur- Fethiye Karayolu Hacılar mevkiinde, önceki gün saat 17.30 sıralarında; Ferit Kurt idaresinde ki 16 AAN 582 plakalı BMW marka otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeritten gelen Mehmet Pektaş’ın kullandığı 15 AAK 125 plakalı Suzuki marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Pektaş’ın kullandığı otomobil tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATIIN KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde BMW marka otomobilde bulunan sürücü Ferit Kurt, Suzuki marka otomobilde bulunan sürücü Mehmet Pektaş, yolcu olarak bulunan Zeynep Şahin, Zekiye Yıldız ve Sultan Bayındır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Azime Bayındır, Abdülkadir Gül, Nidanur Öztürk ve Nurşen Çiftçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve durumları ağır olan Hatice Yıldız Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Azime Bayındır ise Isparta’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Burdur Valisi Ali Arslantaş’ da olay yerine gelerek kaza ili ilgili bilgi aldı. Cenazeler savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrasında Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ölenlerin ve yaralıların haberi alan yakınları hastaneye akın etti.