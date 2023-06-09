Muğla’da kaza: Genç Parti il başkanı ve oğlu yaralandı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:32

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:36

Göktepe istikameti Irmeşe mevkiinde; 31 KOJ 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak ters döndü. Kazada Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar (50) ile oğlu Jusiın Aşkar (11) yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

İl Başkanı Aşkar’ın eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim Michael James Aşkar ve oğlumuz Justin Aşkar trafik kazası geçirdi. Araç 4 takla atarak şarampole düştü. Eşimin vücudunda kırıklar var oğlumuzun kafatasında ödem oluşmuş durumda. Çok şükür sağ kurtuldular. Binlerce şükür. Hepinizin dualarını bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DSP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Demokratik Sol Parti (DSP) Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa eden Michael James Aşkar, Genç Parti saflarına katılarak, partinin Muğla İl Başkanı olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aşkar; "Arkadaşlar ,dostlar , yoldaşlar ben yıllarca DSP’ye emek verdim. Atatürk’ün yolunda, Ecevit’in izinde halk ile haraket ettim. Lakin Sayın Önder Aksakal ve ekibinin AKP’ye yakın söylem ve dedikoduları artık beni yıldırdı. Ben asla AKP iktidarıyla birlikte anılmak istemediğimi söyledim bu yüzden yoluma direk akp karşıtı olan Sayın Cem Uzan’ın partisi Genç Parti ile yoluma devam edeceğim. Ölene kadar Ecevit ve yol arkadaslarının sevgisi kalbimde kalacak" ifadelerini kullanmıştı.