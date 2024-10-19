Burdur'da şüpheli ölüm... Cansız bedeni çalıştığı çiftliğin önünde bulundu

Yayınlanma: 19.10.2024 - 15:49

Güncelleme: 19.10.2024 - 15:49

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde saat 09.30 sıralarında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen Meylıs Atchaparov (38), çalıştığı çiftliğin önünde arkadaşı tarafından yerde yatar vaziyette bulundu. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Meylıs Atchaparov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Meylıs Atchaparov'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Meylıs Atchaparov'un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.