Kars'ta sebze halinde korkutan yangın!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:16

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:16

Kars’ta Hüseyin Atak Bulvarı’nda bulunan sebze halinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bir iş yerinin çatısındaki dumanı ve kokuyu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!

Rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine yayılan yangın, ekiplerce önce kontrol altına alındı. Ardından itfaiye söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iş yerleri ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler kullanılmaz hale geldi.