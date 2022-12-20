Burdur’da terk edilen bebeğin annesi gözaltına alındı

20 Aralık 2022 Salı, 19:35

Karacaören köyünde yaşayan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, dün sabah saatlerinde hayvanlarına bakmak için evinden çıkarken kapısının önünde battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etmişti.

Taşlıoğlu’nun kapısının önüne bırakılan bebek, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış; hipotermi geçirdiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilmişti.

Yeni doğurduğu kız bebeğini Mehmet Mustafa Taşlıoğlu'nun evinin önüne bırakan anne, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Karacaören köyünde ikamet eden ve terk edilen bebeğin annesi olduğu iddia edilen M.Y. (33), jandarma ekipleri tarafından bugün gözaltına alındı.

Evli ve üç çocuk annesi olduğu öğrenilen M.Y., Burdur Devlet Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.