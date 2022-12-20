Burdur’da terk edilen bebeğin annesi gözaltına alındı
Burdur’un merkeze bağlı Karacaören köyünde yeni doğan bebeğini komşusunun evinin önüne bırakan anne gözaltına alındı.
Karacaören köyünde yaşayan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, dün sabah saatlerinde hayvanlarına bakmak için evinden çıkarken kapısının önünde battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etmişti.
Taşlıoğlu’nun kapısının önüne bırakılan bebek, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış; hipotermi geçirdiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilmişti.
Yeni doğurduğu kız bebeğini Mehmet Mustafa Taşlıoğlu'nun evinin önüne bırakan anne, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Karacaören köyünde ikamet eden ve terk edilen bebeğin annesi olduğu iddia edilen M.Y. (33), jandarma ekipleri tarafından bugün gözaltına alındı.
Evli ve üç çocuk annesi olduğu öğrenilen M.Y., Burdur Devlet Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Asgaride beklenti 9 bin TL’ye çıktı