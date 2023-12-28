Burdur'da üç otomobil birbirine girdi... 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Tefenni'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:20
Burdur'da üç otomobil birbirine girdi... 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
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Burdur-Tefenni karayolunun Karakuzu mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.D. yönetimindeki 15 FD 980 plakalı otomobil ile Fatih Tekin (46) yönetimindeki 34 DG 5764 plakalı otomobil ve Hüseyin Kurtçepe (45) yönetimindeki 15 AAT 302 plakalı otomobil çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Otomobillerin şarampole devrildiği kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki Osman Okunakol, Turgut Demir ve Raif Dikbaş yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülen yaralılardan Raif Dikbaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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