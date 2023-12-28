Son dakika... Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda sabah saatlerinde Sakarya'da yaşanan kazaya dair açıklamada bulundu. Erdoğan "Savcılarımız titizlikle inceliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:35
Son dakika... Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı kazaya dair konuştu.

Saray'da düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum" dedi.


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