Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Burdur’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:21
Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde durdurulan bir araçtaki M.A. ve M.K.’nin üzerinde; 5,18 gram metamfetamin, 6 bin 860 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen 4 adet kağıt parçası ele geçirildi.

Şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve M.K. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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