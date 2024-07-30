Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 192 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:00
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 22 kilo 192 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


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