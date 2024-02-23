Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Burdur’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:28
Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-21 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 23 faaliyette yakalanarak, hakkında adli/idari işlem yapılan 26 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 12 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 30 gram eroin, 14 gram bonzai, 8 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 83 adet parfüm, 22 adet muhtelif giyim eşyası ele geçirildi.


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