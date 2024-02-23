Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Karabük’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:28
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonunda B.Ö. ve M.B. yakalandı.

Şahısların yapılan araç ve üst aramasında, 29 şerit halinde toplam 405 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapılırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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