Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı erkek evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:16

Güncelleme: 28.03.2024 - 09:16

Olay Burdur merkeze bağlı İlyas Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Süleyman Sonaç’tan bir süredir haber alamayan komşuları evine kontrole gitti.

Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca pencereden evin içine bakan komşular Süleyman Sonaç’ı yerde yatar vaziyette görünce 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kapının açılması ile içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sonaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrasında Süleyman Sonaç’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



