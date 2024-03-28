Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı erkek evinde ölü bulundu
Burdur’da yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı erkek komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay Burdur merkeze bağlı İlyas Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Süleyman Sonaç’tan bir süredir haber alamayan komşuları evine kontrole gitti.
Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca pencereden evin içine bakan komşular Süleyman Sonaç’ı yerde yatar vaziyette görünce 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kapının açılması ile içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sonaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrasında Süleyman Sonaç’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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