Yaşlı kadın konakladığı otel odasında ölü bulundu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan yaşlı kadın, kat görevlisi tarafından odasında ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:39
Yaşlı kadın konakladığı otel odasında ölü bulundu
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Eğirdir’de bulunan bir otelde 4 aydır otelde konaklayan Emine Gelir, sabah kahvaltısına inmeyince kat görevlisi odasına çıktı. Bir süre kapıyı çaldıktan sonra açan olmayınca odaya giren kat görevlisi Gelir’i hareketsiz bir şekilde buldu.

Otel yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gelir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi morguna kaldırıldı.


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