Burdur'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı!

Burdur'da otomobilin yaya geçidindeyken çarptığı Halide B. (40) yaralandı.

Burdur'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı!
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:33

Burdur merkez Namık Kemal Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ferah K. (40) yönetimindeki 15 ACV 461 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Halide B.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ALINACAK

Yaralanan Halide B. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Ferah K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Etiketler: #Ambulans #Burdur Devlet Hastanesi #Burdur

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