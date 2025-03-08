Burdur'da acı olay... Asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti!
İnşaat halindeki apartmana eşya götürdüğü sırada asansör boşluğuna düşen 83 yaşındaki Sultan Ülkü, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur'da Bağlar Mahallesi'nde Havaalanı Caddesi'nde inşa halindeki apartmanda, dün saat 19.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; kendi yaptırdıkları binaya eşya götüren Sultan Ülkü (83), asansör boşluğuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ülkü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ülkü'nün cenazesi savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.
Etiketler: #asansör boşluğu #Burdur #Bina #itfaiye
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