Burdur'da acı olay... Asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti!

İnşaat halindeki apartmana eşya götürdüğü sırada asansör boşluğuna düşen 83 yaşındaki Sultan Ülkü, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da acı olay... Asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 11:03

Burdur'da Bağlar Mahallesi'nde Havaalanı Caddesi'nde inşa halindeki apartmanda, dün saat 19.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kendi yaptırdıkları binaya eşya götüren Sultan Ülkü (83), asansör boşluğuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ülkü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ülkü'nün cenazesi savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.



Etiketler: #asansör boşluğu #Burdur #Bina #itfaiye

İlgili Haberler

İstanbul'da gittiği restoranda asansör boşluğuna düştü!

İstanbul'da gittiği restoranda asansör boşluğuna düştü!
Diyarbakır'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Rezidansta şüpheli ölüm: Cesedi asansör boşluğunda bulundu!

Rezidansta şüpheli ölüm: Cesedi asansör boşluğunda bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler