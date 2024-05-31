Burdur’daki diyaliz sonrası hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:49

Güncelleme: 31.05.2024 - 18:00

Burdur’da diyaliz sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybeden Somali uyruklu 67 yaşındaki Amina Abas Jama toprağa verildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs tarihinde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetler ile tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirildi. 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Önlem olarak diyaliz merkezinin kapatılırken yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.

Yaşanan olay sonrasında ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama isimli hasta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Somali uyruklu 67 yaşındaki Amina Abas Jama için Sultandere Mezarlık Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman ile Jama’nın yakınları ve sevenleri katıldı. Jama kılınan namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

''ALLAHIN YAZDIĞI KADER BU''

Amina Abas Jama'nın oğlu Jama Ahmet Adan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun. Anneme Allah rahmet eylesin. Kimseden şikayetçi değilim. Allah'ın yazdığı kader bu" dedi.