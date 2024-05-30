Burdur’da kimyasal maddeden zehirlendiği iddia edilen üç diyaliz hastası öldü: 'Bakanlık olayın üstünü örtmeye çalışıyor'
Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs’ta diyalize giren 33 hastadan 18’i rahatsızlandı. Hastalar tedavi altına alınırken o gün diyalize giren tüm hastalara ulaşıldı. Entübe edilen 14 hastadan üçü yaşamını yitirdi. Hastalar Mustafa Demir (70) ve Saniye Aksöz (88) dün toprağa verilirken 12 hasta taburcu edildi.
19 hastanın tedavisine devam edilirken CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Samsun milletvekili Murat Çan ve Bursa milletvekili Kayıhan Pala’dan oluşan CHP heyeti, Burdur’a giderek olayın peşine düştü. Cumhuriyet’e konuşan Şahbaz, hastanenin su deposuna karışan bir kimyasal madde nedeniyle hastaların fenalaştığını iddia etti.
Hastanenin beş ay önce seçim yatırımı olarak aceleyle açıldığını vurgulayan Şahbaz, “Arıtma sisteminde bu kimyasala karşı bir arıtma unsuru yok. Böyle bir şey olduğu fark edilememiş. O gün bunu kontrol edecek diyaliz teknikerlerinin görev yapmadığı, hafta içi görev yaptıkları da iddia ediliyor” dedi. Şahbaz şöyle devam etti: “Vali, bizimle görüşmeyi kabul etmedi. Bir şeyler saklanmaya çalışılıyor. Bakanlık, olayın üstünü örtmeye çalışıyor.”
Ayrıca Şahbaz, “Hayatta kalan hastalar, ağır bir zehirlenmeye maruz kaldıkları için bundan sonraki yaşamlarındaki sağlıkları konusunda da endişeliyiz” diye konuştu.
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Kemal Oskay da “Olay saf suya metil alkol karışmasıyla oluşmuş. Hastalar bir çeşit oksijensizlikten boğuluyorlar. Komaya girme nedenleri bu. Muhtemelen beyin ödemleri de olmuştur” ifadesini kullandı.
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