Burdur'daki orman yangını, 6 saat sonra kontrol altında

Burdur'un Bucak ilçesindeki kızılçam ormanında 31 Temmuz Pazar günü çıkan yangın, 6'ncı saatte kısmen söndürüldü. Bölgede geceden beri soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:34
Burdur'daki orman yangını, 6 saat sonra kontrol altında
Abone Ol google-news

Çobanpınar köyü Sarıdere mevkisinde, 31 Temmuz Pazar günü saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 9,5 dekar alanın zarar gördüğü kızılçam ormanındaki yangına; 14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları ve 600'ün üzerinde orman söndürme ekibi ile müdahale edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgenin dik ve sarp olması nedeniyle ekipler, alevlere güçlükle müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları ile saat 22.30 sıralarında kısmen söndürüldü.

Bölgede küçük çaplı yanmaların sürdüğü, yeniden alevlenme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 


Burdur Yangın orman yangını

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler