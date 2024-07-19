BurHak'tan Kadıköy çağrısı: 'Yasayı sokakta biz yazacağız'

Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi (BurHak), sokak hayvanlarına 'ötenazi' yolunu açan kanun teklifini protesto etmek için 20 Temmuz'da (yarın) eylem yapacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 19:29
BurHak'tan Kadıköy çağrısı: 'Yasayı sokakta biz yazacağız'
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Sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne tepkiler sürüyor.

Bir tepki de BurHak'tan geldi. X hesabından 'Büyük Buluşmaya Çağrı' başlıklı yapılan paylaşımda,

"Büyük buluşma! 

Katliam ve tecrit yasasını oylamaya devam etmek için yapılacak Komisyon toplantısı öncesinde, 20 Temmuz Cumartesi günü, Kadıköy’de toplanıyor ve bir kez daha haykırıyoruz:

Dostlarımızı Vermiyoruz!" ifadelerine yer verildi.

 


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