Burhan Şeşen müzik yasağına isyan etti: 'Artık bıçak kemiğe dayandı'
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Başkanı sanatçı Burhan Şeşen, müzik yasağının halen sürmesini eleştirerek devleti yönetenlerin müzisyenlerle empati kuramadığını belirtti. Şeşen, “Müzik sektörü durma değil çökme noktasına geldi. Müzisyenler enstrümanlarını satıyor, hayatlarına kıyıyor, artık bıçak kemiğe dayandı. Kimse bizden bunlara sessiz kalmamızı beklemesin” dedi.
MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı sanatçı Burhan Şeşen, KRT TV’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında gece 24.00 sonrasındaki canlı müzik yasağının sürmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Pandeminin başından beri müzisyenlerin görmezden gelindiğini belirten Şeşen, şunları söyledi:
“Müzik yasağının devam etmesinin bir mantığı kalmadı. Sanırım müzisyenlerle empati kurulamıyor. Devlet görevlileri resmi tören ya da davetler dışında sanatsal faaliyetlerde bulunsalardı sanatçılarla empati kurabilirlerdi. Bu müzik yasağını anlamak mümkün değil. Önümüz turizm sezonu turiste nasıl anlatacaksınız? Ayrıca bu sektör sadece müzisyenler de değil, diğer çalışanları, ulaşımını vb. de düşünürseniz binlerce insan bu sektörden geçiniyor. Bu yasak binlerce insanın yaşamını etkiliyor.
Kültür Bakanlığı ile ilişkilerimiz iyi ama tek başına karar veremiyor, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da yasağın kalkmasına destek vermesi gerekiyor. Oralardan henüz adım atılmadı. Bir an önce yasağın kalkması için adım bekliyoruz.
“BU ÜLKEDE MÜZİK SUSARSA BİRÇOK ŞEY SUSAR”
Müzik sektörü durma değil çökme noktasına geldi. Müzisyenler enstrümanlarını satıyor, hayatlarına kıyıyor, artık bıçak kemiğe dayandı. Kimse bizden bunlara sessiz kalmamızı beklemesin. Hak arama örgütüyüz. Müzik yasağı yaşam tarzına müdahaleye giriyor. Unutmayalım, bu ülkede müzik susarsa birçok şey susar.”
İlgili Haberler
- Burhan Şeşen ve Gizem Şeşen'den 'Canlanma-Sanat Üzerine Bir Masal' Kuzguncuk Sanat'ta
- Burhan Şeşen bin liralık desteğe ilişkin konuştu: 'Sanatçının fiyatı olmaz'
- Burhan Şeşen: Biz şimdi belediyeye ait salonlarda konser verebilecek miyiz?
Video Haberler
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Porsche ve Apple işbirliği yolda
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- CHP'li isimden 'süt fiyatı' tepkisi
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat