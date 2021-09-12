Burhan Şeşen ve Gizem Şeşen'den 'Canlanma-Sanat Üzerine Bir Masal' Kuzguncuk Sanat'ta
Usta müzisyen Burhan Şeşen’in özgün besteleri eşliğinde Gizem Duman Şeşen’in sahne performansı ile hayat bulacak olan "Canlanma-Sanat Üzerine Bir Masal" isimli oyun, 15 Eylül Çarşamba akşamı Kadıköy Kılçık Mekan'da izleyiciyle buluşacak.
Tiyatro Kılçık'ın Kadıköy de yer alan sahnesi Kılçık Mekan,
üçüncüsü düzenlenen KılçıkFest’lerine devam ediyor. Birbirinden keyifli tiyatro
oyunları, standup gösterileri, konserler, şiir dinletilerinin yer aldığı
festivalin 15 Eylül Çarşamba konuğu oldukça özel.
Kuzguncuk Sanat, “Canlanma-Sanat Üzerine Bir Masal” isimli oyunu ile çarşamba akşamı
festival kapsamında sahnede yerini alıyor.
Sait Faik Hikaye ve Orhan Kemal Roman Armağanı, Haldun Taner
Öykü Ödülü, Yunus Nadi ve Cevdet Kudret Ödülleri sahibi; öykü ve roman yazarı
Faruk Duman’ın halk masallarından uyarladığı metinler, usta müzisyen Burhan
Şeşen’in özgün besteleri eşliğinde Gizem Duman Şeşen’in sahne performansı ile
hayat buluyor.
“… Bir zaman sonra, marangozun kütükle işi bitti. Sanatçı
bir adım geriye çekildi, eserine baktı. Kusursuz, çıplak, bizim boyumuzda,
bizden biri kadar gerçek ve olgun bir kişiydi bu, hani, uzaktaki ulumaları
duyup da korkacaktı neredeyse. Marangoz gülümsedi. Bugüne kadar yaptığı en
güzel heykeldi belki …”
Kuzguncuk Sanat “Canlanma”nın prömiyerini 3-4 Ağustos
tarihlerinde Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde gerçekleştiredi. Şimdi de İstanbul
izleyicisini bekliyor. Biletlere dijital bilet kanallarından ya da Kılçık Mekan
dan ulaşabilirsiniz.
İletişim 05383993912
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