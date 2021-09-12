Burhan Şeşen ve Gizem Şeşen'den 'Canlanma-Sanat Üzerine Bir Masal' Kuzguncuk Sanat'ta

12 Eylül 2021 Pazar, 11:12

Tiyatro Kılçık'ın Kadıköy de yer alan sahnesi Kılçık Mekan, üçüncüsü düzenlenen KılçıkFest’lerine devam ediyor. Birbirinden keyifli tiyatro oyunları, standup gösterileri, konserler, şiir dinletilerinin yer aldığı festivalin 15 Eylül Çarşamba konuğu oldukça özel.

Kuzguncuk Sanat, “Canlanma-Sanat Üzerine Bir Masal” isimli oyunu ile çarşamba akşamı festival kapsamında sahnede yerini alıyor.

Sait Faik Hikaye ve Orhan Kemal Roman Armağanı, Haldun Taner Öykü Ödülü, Yunus Nadi ve Cevdet Kudret Ödülleri sahibi; öykü ve roman yazarı Faruk Duman’ın halk masallarından uyarladığı metinler, usta müzisyen Burhan Şeşen’in özgün besteleri eşliğinde Gizem Duman Şeşen’in sahne performansı ile hayat buluyor.

“… Bir zaman sonra, marangozun kütükle işi bitti. Sanatçı bir adım geriye çekildi, eserine baktı. Kusursuz, çıplak, bizim boyumuzda, bizden biri kadar gerçek ve olgun bir kişiydi bu, hani, uzaktaki ulumaları duyup da korkacaktı neredeyse. Marangoz gülümsedi. Bugüne kadar yaptığı en güzel heykeldi belki …”

Kuzguncuk Sanat “Canlanma”nın prömiyerini 3-4 Ağustos tarihlerinde Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde gerçekleştiredi. Şimdi de İstanbul izleyicisini bekliyor. Biletlere dijital bilet kanallarından ya da Kılçık Mekan dan ulaşabilirsiniz.

İletişim 05383993912