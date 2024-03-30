Burhaniye'de 17 nüfuslu köyde iki kardeş muhtar adayı oldu
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 17 seçmeni bulunan Çallı köyünde iki kardeş birden muhtar adayı oldu. İki dönem muhtarlık yapan Hüseyin Özen (62) yeniden aday olurken, ağabeyi İsmet Özen (65) de aday olduğunu açıkladı.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 17 seçmeni bulunan Çallı köyünde iki kardeş birden muhtar adayı oldu.
İki dönem muhtarlık yapan Hüseyin Özen, emekliliğine 3 yıl kaldığını belirterek, emekli olabilmek için tekrar aday olduğunu söyledi.
"MUHTAR OLMAK İSTEMİYORDUM"
Hüseyin Özen, "İki dönemdir muhtarlık yapmaktayım. Yine adaylığımı koydum. Şu anda birader de koydu karşıma. Ben muhtar olmak istemiyordum yalnız emekliliğime 3 sene kaldı şu anda. Emekliliğim için tekrar aday oldum. Bizim köy 40 haneydi eskiden. Şimdi 5 hane oturuyor. 17 seçmenimiz var. Çallı mahalle muhtarı olarak tekrar göreve başvurdum. Şu anda, biraderle rakip olduk. İnşallah, kimi tercih ederlerse o olur" dedi.
"KÖYÜMÜZÜN EKSİKLİKLERİ VAR"
Ağabey İsmet Özen de "Köyümüzün eksiklikleri var. Asfalt olacak, taş döşenecek, suyun hattı değişecek, borular değişecek. Yani köyümüzün eksiklikleri çok. Onun için aday oldum. Biraderle rakip olduk. Vatandaş kimi seçerse hayırlı olsun diyeceğiz" diye konuştu.
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