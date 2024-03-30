Varto'da tarihte bir ilk: Kadın muhtar adayı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:38

Güncelleme: 30.03.2024 - 09:38

Muş’un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 30 haneli ve 150 nüfuslu, 70 seçmenin oy kullanacağı Çallıdere köyünde bir kadın muhtar adayı oldu. Böylelikle Varto ilçesinde ilk kez bir kadın muhtar adayı seçime girecek.

27 yaşındaki Bahar İncesu köyde muhtar adayı olan bir erkeğe karşı adaylığını ilan etti. Köyün önemli sorunlarını çözmek üzere aday olduğunu ve oy pusulasında yapılması istenen işlemi ve diğer seçimle ilgili bilgileri almak üzere İlçe Seçim Kuruluna gelen İncesu, yetkililerden seçimle ilgili bilgi aldı.

"ERKEK ADAYA KARŞI ADAYLIĞIMI KOYDUM"

Muhtar adayı İncesu, iki ay boyunca köy merkezinin yanı sıra köye bağlı bir mezrada yaşayan yurttaşları da tek tek ziyaret ederek, vaatlerini anlatarak destek istediğini dile getiren İncesu, “Ben Varto'da ilk kez bir kadın olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde muhtar adayı olmaya karar verdim. Kendi aleminde onayını aldıktan sonra köyde karşımda olan tek erkek adaya karşı adaylığımı koydum. Ben şimdilik seçimle ilgili olan sıkıntılarımı gidermek üzere ilçe seçim kuruluna geldim.

Seçimde sıkıntı yaşamamam içinde gerekli tedbirlerimi aldım. Köyümüzde hayvancılık yapmaktayım. Köyde gerekli ilgili kurumlarla görüşüp gençlere devlet teşviklerini getirmek üzere çalışmalarımı yapacağım. Köydeki tüm sorunların üstesinden gelmeye çalışacağım" dedi.

"YOL OLMADIĞI İÇİN ADAY OLDUM"

Gençlere örnek olmak için aday olduğunu belirten İncesu, köyün sorunları hakkında da konuştu:

"Ben kendim mezrada oturmaktayım. Yıllardan beridir gelen adaylarımız ve muhtarlarımız köyümüzün yolunu yapmadıkları için özellikle bahar ve sonbahar ayları olmak üzere yolumuz kullanılamaz durumdadır. Özellikle aday olmamda bu yolun sayesinde oldu. Bu dönemde hala sırtımızla köye yük taşımak zorundayız. Yani hele hele ihtiyarlarımızın sırtındaki yükü gördüğümde şahsen çok üzülüyorum.

Ben kazansam öncelikli sorunlarımdan biri olan yolun yapılması için çalışmalarımı yapacağım. Karşımdaki adayı yüzde yüz yeneceğimi biliyorum. Köylülerimin tamamı benim bu cesaretimden dolayı beni takdir ediyorlar. Seçimi kazanır kazanmaz ilk vaatlerimim arasında bulunan yolu yapmaya söz verdim ve yaptıracağım. Bu konu dada sizlerden ve büyüklerimden destek bekliyorum" diye konuştu.